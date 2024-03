Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (261) Counter Terrorism Exercise (CTE 2024) - Erinnerung an die Einladung der Medien

Mittelfranken/Oberpfalz (ots)

Unter dem Namen "Counter Terrorism Exercise 2024" (CTE 2024) findet am kommenden Wochenende (16./17.03.2024) eine vom Polizeipräsidium Mittelfranken organisierte, länderübergreifende Übung von Spezialeinheiten statt. Am 17.03.2024 bildet ein Pressetermin in der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung in Sulzbach-Rosenberg den Abschluss des Übungsgeschehens.

Spezialeinheiten aus allen deutschen Bundesländern sowie Spezialkräfte der Bundespolizei und der Bundespolizei Österreich werden an den beiden Übungstagen an unterschiedlichen Orten in Mittelfranken und der Oberpfalz das Vorgehen in Terrorszenarien trainieren. Die Übung wird weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Zum Abschluss der zweitägigen Großübung findet

am 17.03.2024 um 15:30 Uhr in der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg (Anschrift: Franz-Josef-Strauß-Straße 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg)

ein Pressetermin statt, an dem der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann teilnehmen wird. Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Im Rahmen dieses Pressetermins wird es für Medienvertreter die Möglichkeit geben, ein Übungsszenario, bei dem es um die Dekontamination von CBRN-Kampfstoffen geht, zu beobachten.

Zur Teilnahme an dem Pressetermin sind nur zuvor akkreditierte Medienvertreter zugelassen. Aus diesem Grund bitten wir um namentliche Anmeldung bis spätestens 15.03.2024, 12.00 Uhr. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken nimmt Anmeldungen telefonisch (0911 2112-1030) oder per E-Mail ( pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de) entgegen.

