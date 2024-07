Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schlägerei nach Abi-Party

St. Ingbert (ots)

Am 30.06.2024 gegen 05:00 Uhr kam es in der Rickertstraße in St. Ingbert zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Jugendlichen. Der Geschädigte und der unbekannte Täter befanden sich auf einer Abi-Feier in der Rickertstraße in 66386 St. Ingbert. Nachdem die Party dem Ende zu ging, befanden diese sich vor der Location. Aus bislang unbekannten Gründen sei es hierbei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten gekommen. Die Auseinandersetzung sei vom Geschädigten angefangen worden, woraufhin irgendwann der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten mit der rechten Faust mehrfach ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

