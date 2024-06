POL-IGB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

St. Ingbert-Rohrbach (ots) - Am 17.06.2024, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, kam es in der Straße Am Mühlwäldchen in St. Ingbert-Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten Nissan in der Farbe Grau. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW des ...

