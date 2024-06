Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall bei ausgeschalteter Ampel in der Oststraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 17.06.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem LKW in der Oststraße in St. Ingbert in Höhe des dortigen Baumarktes. Die Fahrerin des Kleinwagens wollte vom dortigen Parkplatz auf die L 111 abbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten LKW. Die Ampelanlage an der Kreuzung war zu dieser Zeit, vermutlich auf Grund eines Defekts, nicht eingeschaltet, sodass die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wurde. Beide Insassen des Kleinwagens wurden leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

