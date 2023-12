Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Emsbüren (ots)

Am 14. Dezember gegen 5.25 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges gegen den rechten Außenspiegel eines abgestellten Sattelzuges in der Mendelstraße. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der in dem geschädigten Mercedes schlafende Fahrer bemerkte nur den Zusammenstoß und sah den Unfallverursacher mit polnischen Kennzeichen davonfahren. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

