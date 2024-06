Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verdacht des Auslegens von Giftködern in St. Ingbert

St. Ingbert-Rentrisch/Saarbrücken-Scheidt (ots)

Nach Mitteilung durch einen Jagdausübungsberechtigten am Abend des 10.06.2024, gegen 22:30 Uhr, wurde an der Straße Im Kirschgrund, in St. Ingbert-Rentrisch, nahe dem angrenzenden Waldgebiet, ein verdächtiger Pkw festgestellt. Der durch die Polizei festgestellte Fahrzeugführer, ein 53-jähriger Mann aus Saarbrücken, tat sich in der Folge weiter auffällig hervor. In den sich anschließenden polizeilichen Überprüfungen stellte sich heraus, dass zumindest der Verdacht bestand, dass die Person Giftköder auslegen wollte. Die Person führte Fleischreste und Rattengift in geringer Menge mit sich. Zwar wurde seitens des Mannes beteuert, dass die Utensilien nicht zu diesem Zwecke mitgeführt worden seien und im nahegelegenen Gebiet konnten durch die Polizei bislang keine entsprechenden Köder festgestellt werden, trotzdem dauern die polizeilichen Ermittlungen zu einem entsprechenden Verstoß gegen das Tierschutzgesetz an. Letztendlich hält die Polizei zur Vorsicht bei Spaziergängen mit Hunden im entsprechenden Bereich an. Unabhängig von der geltenden Anleinpflicht wird zur Achtsamkeit geraten. Sollten verdächtig präparierte Fleischreste aufgefunden werden, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

