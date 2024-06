Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Am Mühlwäldchen in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 17.06.2024, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, kam es in der Straße Am Mühlwäldchen in St. Ingbert-Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten Nissan in der Farbe Grau. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

