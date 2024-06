Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240603.7 Heide: Festnahme nach Diebstahl und Bedrohung

Heide (ots)

Am 02.06.2024 um 17:15 Uhr ereignete sich ein Diebstahl samt Bedrohung in einem Feinkostgeschäft in Heide. Den Flüchtigen stellten Beamte und nahmen ihn fest. Nachdem der Besitzer des Geschäfts den Dieb auf frischer Tat erwischte und ihn aufforderte die Waren zu bezahlen, flüchtete der 28-Jährige erst. Er erschien kurz darauf erneut am Tatort und warf mit Steinen in Richtung des Geschäfts und des Ladenbesitzers und flüchtete abermals. Schaden richtete er hierbei glücklicherweise nicht an. Kurz darauf lässt sich der Täter ein drittes Mal sehen und drohte dem Ladenbesitzer mit einem Messer. Daraufhin verständigte der 42-jährige Geschädigte die Polizei und der Beschuldigte flüchtete erneut vom Tatort. Im Zuge der Fahndung erkannten Einsatzkräfte den flüchtigen Täter wieder und stellten ihn. Ermittlungen ergaben, dass der alkoholisierte Mann per Haftbefehl gesucht wird. Die Schutzleute nahmen ihn fest und verbrachten den Gesuchten ins Gewahrsam nach Heide. Eine richterliche Vorführung zur Vollstreckung des Haftbefehls erfolgt am Nachmittag des 03.06.2024. Er wird sich zudem wegen des Diebstahls, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung in einem erneuten Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

