Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240603.4 Heide: Strandkörbe angezündet - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 03.06.2024 um 01:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen brennenden Strandkorb am Marktstrand auf dem Heider Markt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Vor Ort stellten die Beamten einen hölzernen Strandkorb fest, der in voller Ausdehnung brannte. Infolge der lodernden Flammen wiesen ein weiterer Strandkorb, ein Sonnenschirm und die Folienwand eines Pavillons in unmittelbarer Nähe Schäden auf. Die Feuerwehr Heide löschte den Brand. Der Schaden beträgt 3.000 EUR. Den Brandort beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Eine parallel erfolgte Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell