POL-IZ: 240603.1 Lunden: Mann nach Streit durch Messerstich verletzt

Kellinghusen (ots) - Zu Wochenbeginn ist es in Kellinghusen zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte in einem Kleingartenverein gekommen. Zwar richtete der Einbrecher einen Schaden an, entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 17.30 Uhr suchte ein Unbekannter eine Parzelle in dem Gartengelände Ritterskamp auf. Er versuchte die dortige Laube ...

