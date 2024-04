Feuerwehr Dresden

FW Dresden: 24-h-Blaulichtmarathon von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Dresden

Dresden (ots)

Am 12. April 2024 findet in Dresden zum ersten Mal ein gemeinsamer Blaulichtmarathon der Polizeidirektion sowie dem Brand- und Katastrophenschutzamt der Landeshauptstadt Dresden im Social Web statt. Unter dem Motto "11x - von Threads bis X" wird über das Einsatzgeschehen sowie viele weitere Themen rund um das Blaulicht und den Notruf 110 sowie 112 auf den Social-Media-Kanälen von Polizei und Feuerwehr bei X, Instagram, Facebook und Threads informiert. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Feuerwehr Dresden an den bundesweiten "Twitter-Gewittern" der Deutschen Berufsfeuerwehren beteiligt. Der Fokus soll in diesem Jahr auf der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst liegen und den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. "Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadtverwaltung ist nicht nur bei Großeinsätzen, wie beispielsweise Kampfmittelfunden, Unfällen oder Großbränden von großer Bedeutung, sondern spielt auch bei den zahllosen Alltagseinsätzen eine wichtige Rolle", bestätigt Jan Pratzka, Bürgermeister für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit. Ab 7 Uhr wird das Team der Pressestelle der Feuerwehr Dresden 24 Stunden lang über das Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst berichten. Unter dem Hashtag #ddlive wird in drei Zeitslots (8 Uhr, 11 Uhr & 14 Uhr) von je 60 Minuten über jeden Einsatz in Dresden, zu welchem Feuerwehr und Rettungsdienst von der Integrierten Regionalleitstelle Dresden alarmiert werden, informiert. Darüber hinaus wird aus verschiedenen Blickwickeln der Arbeitsalltag von Feuerwehr und Rettungsdienst anschaulich dargestellt. "Wir werden dabei aktiv in die Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei gehen", erläutert Dr. Michael Katzsch, Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes. "Unsere Zusammenarbeit findet nicht nur an der Einsatzstelle, sondern auch im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie auf vielen weiteren Fachebenen statt", so fährt Katzsch fort. Während die Polizei hauptsächlich über den Kurnachrichtendienst "X" informiert, wird die Feuerwehr Dresden ihre Präsenz beim Kurznachrichtendienst Threads, zu welchem sie Anfang Februar gewechselt ist, sowie Instagram und Facebook weiter ausbauen und an diesem Tag bespielen. Wir freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer und möchten alle Interessierten aufrufen, sich aktiv an unserem Blaulichtmarathon zu beteiligen und mit uns in die Interaktion treten. Folgen Sie uns auf unseren Kanälen: https://www.facebook.com/dresden.112.feuerwehr https://www.instagram.com/feuerwehr_dresden https://www.threads.net/feuerwehr_dresden https://www.youtube.com/feuerwehr_dresden

