POL-IZ: 240531.4 Albersdorf: Einbruch in Badeanstalt - Zeugen gesucht

Albersdorf (ots)

Vom 29.05.2024 auf den 30.05.2024 brachen Unbekannte ins Schwimmbad und die auf dem Gelände befindliche Gaststätte ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter kamen zwischen 21:30 Uhr am Abend und 07:00 am Morgen. Sie hebelten ein Eisentor im Bereich des Zugangs auf und machten sich anschließend am Kassierraum zu schaffen. Nach dem Aufhebeln der Zugangstür erbeuteten die Einbrecher eine leere Kasse, die sie unweit des Tatortes zurückließen und eine Spendendose mit einem kleinen Bargeldbetrag. Zudem nahmen die Täter die auf dem Gelände des Badebetriebs gelegene Gaststätte ins Visier. Hier drückten sie eine Schiebetür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Am Tresen stahlen die Eindringlinge noch einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag aus einer Schublade. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481-940 melden.

Jochen Zimmermann

