POL-IZ: 240531.3 Wilster: Fahrradständer durch Unbekannte in Brand gesetzt

Dellstedt (ots) - Vom 29.05.2024 auf den 30.05.2024 brachen Unbekannte das Kassenhäuschen am Dellstedter Schwimmbad auf. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter kamen zwischen 18:00 Uhr am Abend und 09:00 am Morgen. Sie überwanden die zwei Meter hohe Einfriedung des Badebetriebs und machten sich anschließend an der Holztür des Kassenhäuschens zu schaffen. ...

