POL-IZ: 240531.2 Dellstedt: Kassenhäuschen am Schwimmbad aufgebrochen

Dellstedt (ots)

Vom 29.05.2024 auf den 30.05.2024 brachen Unbekannte das Kassenhäuschen am Dellstedter Schwimmbad auf. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter kamen zwischen 18:00 Uhr am Abend und 09:00 am Morgen. Sie überwanden die zwei Meter hohe Einfriedung des Badebetriebs und machten sich anschließend an der Holztür des Kassenhäuschens zu schaffen. Nachdem die Einbrecher erfolgreich die Tür aufhebelten und das Innere betraten, brachen sie einen Metallschrank auf, der die Geldkassetten im Kassenhäuschen beheimatet. Hier erbeuteten die Täter den kompletten Bargeldbestand von vier Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 450EUR. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481-940 melden.

Jochen Zimmermann

