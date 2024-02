Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es in der Weimarischen Straße in Erfurt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Hierbei bewegten sich 2 Täter mit ihren Pkw grob verkehrswidrig und rücksichtslos die Weimarische Straße stadtauswärts, indem sie unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit gefährliche Spurwechsel und Überholvorgänge durchführten. Durch diese Manöver mussten diverse unbeteiligte Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Während einer der beiden Täter durch die Polizei festgestellt werden konnte, ist der zweite Täter noch unbekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder selbst als Geschädigte in Frage kommen. In diesem Fall wenden sie sich an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0043371. (LW)

