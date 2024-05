Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240531.1 Schenefeld: Autofahrer zu schnell und unter Drogen erwischt

Schenefeld (ots)

Am Abend des 29.05.2024 führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in Schenefeld durch. Um 22:20 Uhr überschritt ein Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts. Daraufhin kontrollierten ihn Einsatzkräfte, um ihn auf seinen Verstoß hinzuweisen und den weiteren Ablauf zu erläutern. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten beim 21-Jährigen Anhaltspunkte fest, die auf einen aktuellen Drogeneinfluss schließen lassen. Weitere Tests erhärteten den Verdacht. Daher ordneten die Kontrollierenden die Entnahme einer Blutprobe bei dem Schenefelder an. Die Weiterfahrt untersagten sie ihm. Der Fahrer wird sich neben der Ahndung des Bußgelds in einem Verfahren wegen der Drogenfahrt verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

