POL-AA: Ostalbkreis: 52-Jähriger verursachte rund 10.000 Euro Schaden - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend ein Sachschaden von rund 2300 Euro entstand, als ein 35-Jähriger mit seinem Skoda kurz vor 21 Uhr auf den vor ihm fahrenden VW Golf einer 43-Jährigen auffuhr. Der Unfall, bei dem beide Beteiligten unverletzt blieben, ereignete sich auf der Straße "Im Burren".

Aalen: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. An der Einmündung Bahnhofstraße / Rötenbergstraße missachtete ein 22-jähriger VW-Fahrer gegen 14.20 Uhr die Vorfahrt eines 34 Jahre alten BMW-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitagmorgen zwischen 8 und 9.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Opel Zafira, der in der Philipp-Funk-Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979620 entgegen.

Essingen: Zu spät reagiert

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger seinen Skoda am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der B 29 zwischen Mögglingen und dem Essinger Bahnhof anhalten. Eine 30-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 6 und 16.30 Uhr einen in der Hinteren Pfarrgasse abgestellten VW, wobei an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: 52-Jähriger verursachte rund 10.000 Euro Schaden

Aufgrund Wartungsarbeiten waren am Dienstagabend an der Einfahrt zum Einhorntunnel Schranken heruntergelassen, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zu verhindern. Ein 52-Jähriger, der gegen 20 Uhr mit seinem VW Touran in Richtung Stuttgart unterwegs war, ignorierte die Schranken, beschädigte diese und fuhr unbeirrt weiter. Das Fahrzeug des 52-Jährigen konnte von Beamten der Reviere Schwäbisch Gmünd und Schorndorf auf Höhe Schorndorf festgestellt und angehalten werden. Während des Gespräches mit dem Autofahrer wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Test verlief positiv, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der 52-Jährige war zuvor bereits aufgefallen, als er auf der B 29 zwischen Essingen und Mögglingen bei zu dieser Zeit herrschendem Starkregen ein Fahrzeug überholte und unvermittelt vor dem Pkw wieder einscherte, so dass dessen Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver erlitt eine Mitfahrerin im Fahrzeugheck leichte Verletzungen. In der Folge "bremste" der 52-Jährige das zuvor von ihm überholte Fahrzeug mehrfach aus. Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des VW Touran mit ES-Kennzeichen ebenfalls gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Heubach: Unfallflucht

Zwischen 13.40 Uhr und 15.30 Uhr am Dienstagmittag streifte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker einen in der Rodelwiesenstraße abgestellten Mitsubishi, wobei dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Polizeiposten Heubach bittet unter Tel: 07173/8776 um Hinweise auf den Verursacher.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 54-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw auf der Buchstraße auf den Mercedes Benz einer 61-Jährigen auffuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

