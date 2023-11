Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

03. November 2023 | Kreis Stormarn - 30.10.2023 - Bad Oldesloe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am Montagabend (30. Oktober 2023) kam es in einem Parkgelände im Möhlenbecker Weg in Bad Oldesloe zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging ein 27-jähriger Hamburger gegen 21 Uhr mit einem Hund Gassi. Im Parkgelände am Möhlenbecker Weg wurde er durch einen anderen Mann angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der 27-jährige Hamburger konnte sich in ein nahegelegenes Haus flüchten, wo umgehend Hilfe gerufen wurde. Nach einer Notoperation ist er zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige zunächst nicht aufgefunden werden. Am 31. Oktober 2023 konnte der 34-jährige Tatverdächtige aus dem Kreis Stormarn durch die Polizei festgenommen, als er aufgrund eines anderen Anliegens auf dem Polizeirevier in Bad Oldesloe erschien. Im Laufe des 01. Novembers wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Oldesloe sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

