Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Flaschen aus Lkw gefallen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (19.04.), gegen 19 Uhr, bis Montag (22.04.), gegen 15 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen Mercedes C300 in der Jenaer Straße, in Höhe der Hausnummer 2. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte vermutlich rechtsseitig neben dem schwarzen Mercedes. Beim Ein- beziehungsweise Aussteigen stieß vermutlich die Tür des unbekannten Fahrzeugs gegen den geparkten Mercedes. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Flaschen aus Lkw gefallen

Haunetal. Am Montag (22.04.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrer aus Alsfeld mit seinem Lkw-Gespann die L3471 aus Richtung Haunetal-Wetzlos kommend in Fahrtrichtung Niederaula-Solms. Unbemerkt öffnete sich aktuellem Kenntnisstand nach die Ladetür des Getränkeanhängers und zahlreiche Getränkekisten mit PET- und Glasflaschen fielen auf die Fahrbahn. Auf einer Gesamtfläche von rund 100 Metern zersplitterten diese auf der Straße. Es entstand Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Aufräum- und Kehrarbeiten wurden durch die Feuerwehr Haunetal sowie die Straßenmeisterei durchgeführt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell