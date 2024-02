Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Safer Internet Day 2024 - Infostand der Polizei im Forum Gummersbach

Gummersbach (ots)

Am Dienstag (6. Februar 2024) findet der jährliche "Safer Internet Day" statt. Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis beteiligt sich gemeinsam mit der Oberbergischen Medieninitiative an dem Aktionstag. Von 12 bis 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger am Infostand im Erdgeschoss im Forum Gummersbach (Steinmüllerallee 5) vorbeischauen und sich rund um das Thema Internetsicherheit informieren. "Let´s talk about Porno! Pornografie im Netz" lautet das Motto des diesjährigen Safer Internet Day. Im Mittelpunkt stehen der Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte und sexuelle Gewalt in digitalen Medien.

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein sichereres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter https://www.klicksafe.de/sid24

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell