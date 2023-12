Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Unfall mit drei schwerverletzten Personen+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

Montag, 11.12.2023, 16.35 Uhr

(akl) Am Montagnachmittag kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße bei einem Verkehrsunfall zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 56jähriger Mann aus Kiedrich mit einem Mercedes Sprinter die Erich-Ollenhauer-Straße, aus Richtung Gibb kommend, in Richtung Dotzheim. In Höhe der Hausnummer 32 fuhr der Sprinter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem gelben VW Touran eines 60jährigen Wiesbadeners. Unfallursächlich könnte eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Sprinterfahrers gewesen sein. Beide Fahrer und ein 57jähriger Mann aus Taunusstein als Beifahrer im Sprinter wurden schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt in Wiesbadener Kliniken eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Erich-Ollenhauer-Straße wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen 16.45 Uhr und 18.50 Uhr voll gesperrt, eine Umleitung erfolgte über den Klagenfurter Ring. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

