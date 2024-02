POL-GM: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht sichergestellt

Olper Straße, Bergneustadt Pernze (ots) - Am Samstag 03.02.2023 kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der Olper Straße in Bergneustadt-Pernze. Gegen 12 Uhr fuhr ein 68-jähriger mit einem VW die Olper Straße in Richtung Bergneustadt. Er geriet in den Gegenverkehr wo ihm zu diesem Zeitpunkt ein 19-jähriger mit einem Skoda, besetzt mit zwei weiteren Personen im Alter von 51 und 53 Jahren, entgegen ...

