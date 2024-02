Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Randalierer landete im Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Nach einer Körperverletzung hat die Polizei am Freitagabend (2. Februar) einen betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen. Der 35-Jährige aus Wiehl hatte kurz nach 18 Uhr im Kassenbereich eines Discountmarktes in Dieringhausen zunächst einen 63-jährigen Gummersbacher verbal angegangen und geschubst. Als der 63-Jährige den Markt verlassen hatte, lief ihm der 35-Jährige hinterher und griff ihn noch auf dem Parkplatz des Marktes tätlich an. Durch einen Faustschlag erlitt der 63-Jährige leichte Verletzungen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei zeigte sich der 35-Jährige weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,5 Promille, weshalb die Beamten den Mann zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeigewahrsams einlieferten, in der er die Nacht verbrachte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

