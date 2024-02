Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Senioren beim Einsteigen ins Auto bestohlen

Lindlar (ots)

Gegen 11 Uhr ist am Donnerstag (2. Februar) ein Ehepaar beim Einsteigen in ihr Auto von einem Unbekannten angesprochen und anschließend bestohlen worden. Das Paar im Alter von 78 und 79 Jahren hatte ihr Auto auf einem Parkplatz zwischen der Straße Kirchplatz und dem Rewe-Markt an der Dr.-Meinerzhagen-Straße geparkt. Als sie nach einem Einkauf ihre Gehhilfen in das Auto luden, kam ein Unbekannter hinzu und bot seine Hilfe an. Unvermittelt ergriff der Mann dann eine im Auto liegende Handtasche und lief in Richtung Kölner Straße davon. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Als Kleidung trug er eine blaue Jeans und eine beigefarbene Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

