POL-PPWP: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) - Weil der CO2-Melder Alarm schlug, musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag in die Kaiserslauterer Innenstadt ausrücken. Im Keller eines Gastronomiebetriebes wurden erhöhte CO2-Werte gemessen, weshalb die Berufsfeuerwehr in die innerstädtische Fußgängerzone ausrückte. Das Lokal musste geräumt und alle Gäste ins Freie gebracht werden. ...

mehr