POL-GM: Keine Beute bei Einbruch

Gummersbach (ots) - An einem Autohaus an der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag haben Unbekannte am Mittwoch (31. Januar) von zwei Neuwagen die Räder abmontiert und gestohlen. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr am Donnerstag bockten die Täter zwei Autos der Marke Mercedes auf Steine auf und entwendeten die montierten Aluminium-Räder. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

mehr