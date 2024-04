POL-OH: Rollerdiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (23.04.) die Eingangstür einer Metzgerei in der Benno-Schilde-Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, Pressesprecherin Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

mehr