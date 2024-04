Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotene Gegenstände beschlagnahmt

Zittau (ots)

19.+21.04.2024 / Zittau

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei im Rahmen ihrer Grenzkontrollen an der polnischen Grenze in Zittau in zwei Fällen insgesamt vier als Waffen nutzbare gefährliche Gegenstände beschlagnahmt.

Am 19. April 2024 hatten zwei tschechische Autofahrer im Alter von 23 und 36 Jahren bei ihrer Einreise über den Grenzübergang in der Friedensstraße um 08:15 Uhr einen Teleskopschlagstock, ein Kampfmesser sowie ein in der Mittelkonsole liegendes Einhandmesser dabei. Über den gleichen Grenzübergang reiste am 21. April 2024 um 06:55 Uhr ein 20-jähriger Deutscher ein, der zugriffsbereit ebenfalls einen Teleskopschlagstock dabeihatte.

Die Gegenstände wurden eingezogen und Anzeigen geschrieben.

