POL-H: Geschädigte zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr auf dem Südschnellweg gesucht

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 04.04.2024, ist eine 52 Jahre alte Frau aus Neustadt am Rübenberge durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Ein 61-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den 61 Jahre alten ...

