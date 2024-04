Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Auffahrunfall auf dem Messeschnellweg mit sechs Fahrzeugen und drei Verletzten

Hannover (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf dem Messeschnellweg sind am Donnerstagmorgen, 04.04.2024, drei Männer im Alter von 27, 45 und 72 Jahren leicht verletzt worden. Die Bundesstraße (B) 3 war in Fahrtrichtung Celle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war gegen 08:55 Uhr ein 45-jähriger Hannoveraner mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der B 3 in Richtung Celle unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hannover-Zuschlagstraße und Hannover-Pferdeturm kollidierte er bei einem Spurwechsel mit einem 72-jährigen Ford-Fahrer. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen zwei ebenfalls in Richtung Celle fahrende BMW und Opel geschleudert. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf reagierte mit einer Vollbremsung und konnte ein Auffahren auf die vor ihm verunfallten Fahrzeuge verhindern. Der dahinter fahrende 34-Jährige in einem Opel Signum konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall wurden drei Männer, der 27-jährige Golf-Fahrer, der 45-jährige Mercedes-Fahrer und der 72-jährige Fahrer des Ford leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrer der drei anderen Autos blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 38.500 Euro. Der Messeschnellweg musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Richtung Celle für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls. /rod, ms

