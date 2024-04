Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 95-Jährige nach Verkehrsunfall in Hannover-Kleefeld verstorben

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Berckhusenstraße am 25.03.2024 war eine 95-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5743764). Trotz rettungsmedizinischer Versorgung am Unfallort und weiterer Behandlung im Krankenhaus verstarb die Frau am gestrigen Mittwochabend, 03.04.2024.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hatte zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet. Nun wird wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt. /ms, mini

