Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Überfall in eigenem Haus - Unbekannte rauben 80-Jährige in Laatzen aus

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag, 01.04.2024, ist eine 80-jährige Frau in ihrem Einfamilienhaus in Laatzen überfallen worden. Drei unbekannte Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte eine 80-jährige Laatzenerin gegen 04:00 Uhr Geräusche in ihrem Haus in der Straße Engerode. Kurz darauf überraschte sie drei Unbekannte in ihrer Küche, die zuvor gewaltsam in das Haus eingedrungen waren. Die Männer stießen die Frau zu Boden und durchsuchten anschließend die Räume nach Bargeld und Wertgegenständen. Nach der Tat flüchteten die drei Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 80-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen.

Einer der Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Zur Tatzeit trug er eine hellgraue Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Der zweite Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und circa 30 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit einen Kapuzenpullover. Der dritte Komplize trug bei der Tat ebenfalls einen Kapuzenpullover.

Die Polizei hat gegen die drei Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell