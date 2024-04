Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 85-Jähriger aus Lehrte leblos aufgefunden

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Lehrte hat seit Sonntag, 31.03.2024, mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 85-jährigen Mann aus Lehrte gesucht. Der Senior hat in den Nachmittagsstunden sein Wohnhaus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Aufgrund der Orientierungslosigkeit des Mannes, konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befand.

Am Montagmittag, 01.04.2024, gegen 15:00 Uhr wurde der 85-Jährige von Einsatzkräften in der Nähe eines Industriegebiets in Lehrte leblos aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /rod

