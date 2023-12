POL-OF: Verleihung des KOMPASS-Sicherheitssiegels | Stadt Mühlheim wird für Teilnahme an Sicherheitsinitiative des Landes Hessen ausgezeichnet

Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 13. Dezember 2023 Nach Brand in der Geleitsstraße: Zwei Tote und drei Verletzte - Offenbach (lei) Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Geleitsstraße am Dienstag (wir berichteten mit einer Erstmeldung) haben ...

mehr