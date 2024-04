Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußball: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund des Zweitligaspiels Hannover 96 gegen Schalke 04 am kommenden Sonntag

Rund um das Zweitligaspiel Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 ist in der Landeshauptstadt bereits ab den frühen Vormittagsstunden des Sonntags, 07.04.2024, mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei appelliert an die Fans, bei der Anreise zum ausverkauften Stadion auf den Öffentlichen Personennahverkehr zu setzen. Eine Straßensperrung und eingeschränkte Parkmöglichkeiten erschweren die Pkw-Anreise.

Am kommenden Sonntag empfängt Fußball-Zweitligist Hannover 96 im heimischen Stadion den Ligakonkurrenten FC Schalke 04. Wer pünktlich zum Anpfiff um 13:30 Uhr in der Arena sein möchte, der sollte bei der Anreise besser nicht auf das Auto setzen. Denn diverse Einschränkungen, insbesondere im direkten Umfeld des Stadions, sorgen für eine erschwerte Anfahrt mit dem eigenen Pkw.

Da das Spiel ausverkauft ist, rechnet der Veranstalter mit rund 49.000 Fans beider Lager, die zum Stadion strömen. Für diese stehen im Umfeld nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Frühlingsfestes sind auf dem Schützenplatz keine Parkflächen für Fußballfans vorgesehen. Die Anfahrt zum Stadion behindert zudem die Sperrung der Leine-Brücke in Höhe der Zufahrt zum Stadionbad.

Die Polizei empfiehlt aufgrund der angespannten Verkehrssituation, den Stadionbereich am Sonntag weiträumig zu umfahren. Die Fans werden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und bestenfalls den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, der sollte dieses auf den zahlreichen Park-and-Ride-Plätzen abstellen und dann mit Bussen und Bahnen in Richtung Stadion fahren. Für Gästefans stehen darüber hinaus Parkmöglichkeiten an der Marianne-Baecker-Allee zur Verfügung. Diese sind ausgeschildert.

Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Park-and-Ride-Plätze ist auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover unter folgendem Link abrufbar: https://t.ly/LFyPi /ram, san

