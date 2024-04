Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchtes Tötungsdelikt in Neustadt am Rübenberge - 52-Jährige lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2024, ist eine 52 Jahre alte Frau aus Neustadt am Rübenberge durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Ein 61-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den 61 Jahre alten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ereignete sich die Tat in einer Gaststätte in der Marktstraße in Neustadt am Rübenberge. Gegen 18:50 Uhr griff der 61-Jährige die 52 Jahre alte Mitarbeiterin des Lokals mit einem Messer an und stach mehrfach auf sie ein. Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und versuchten, den Mann von ihr abzubringen. Die Neustädterin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort von Einsatzkräften festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt.

Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 61-Jährige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. /rod

