Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.03.2024.

Salzgitter (ots)

Pkw kollidierte mit einem Baum.

Salzgitter, Heerte, Gießereistraße, 04.03.2024, 06:00 Uhr.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr zum Unfallzeitpunkt die Gießereistraße in Salzgitter-Heerte in Richtung stadtauswärts. Nach Durchfahren einer Rechtskurve kam der Pkw aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierdurch erlitt der Fahrer leichtere Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 19.000 Euro.

