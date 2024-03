Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.03.2024: Geschädigter Mercedes-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Peine (ots)

Bereits am 04.02. gegen 11:00 Uhr ist in Hohenhameln ein silberner Mercedes beschädigt worden. Auf dem Parkplatz der "LIDL"-Filiale an der Marktstraße ist der geparkte Kombi, wahrscheinlich der Baureihe E-Klasse, beschädigt worden. Wie ein Zeuge beobachtete ist der Wagen von einem blauen Dacia angefahren worden. Am Mercedes sind dabei Schäden vorne links entstanden. Die Verursacherin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, der Geschädigte wird nun gebeten sich mit der Polizei in Hohenhameln unter 05128/4093411 in Verbindung zu setzen.

