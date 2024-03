POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.03.2024.

Wolfenbüttel (ots) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 02.03.24, geg. 07.44 Uhr, wurde in Wolfenbüttel, Ritterhof eine 37jährige E-Scooter-Fahrerin angetroffen, für deren Fz kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige gefertigt. Alkoholisierter Fz-Führer Der 22 Jahre alte Fz-Führer eines PKW Audi wurde am 03.03.24, geg. ...

