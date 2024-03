POL-W: SG Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Wuppertal (ots) - Seit gestern nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid fünf Einbrüche auf. Wuppertal - In der Nacht vom 03.03.2024 zum 04.03.2024 schlugen Unbekannte die Scheiben einer Tür zu einem Cafe an der Straße Heubruch ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. An der Wiesenstraße drangen Einbrecher gestern Nachmittag (04.03.2024) in eine Wohnung an der Wiesenstraße ein. Der oder die ...

