Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

Seit gestern nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid fünf Einbrüche auf. Wuppertal - In der Nacht vom 03.03.2024 zum 04.03.2024 schlugen Unbekannte die Scheiben einer Tür zu einem Cafe an der Straße Heubruch ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. An der Wiesenstraße drangen Einbrecher gestern Nachmittag (04.03.2024) in eine Wohnung an der Wiesenstraße ein. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Eingangstür eines Geschäftes an der Lindenstraße in Barmen wurde zwischen dem 02.03.2024 und dem 04.03.2024 zum Ziel von Einbrechern. Mutmaßlich stahlen sie eine geringe Menge Bargeld. Gestern (04.03.2024) gelangten Täter in eine Wohnung an der Hermannstraße und nahmen elektronische Gegenstände weg. Die Tat spielte sich zwischen 16:00 Uhr und 19:20 Uhr ab. Remscheid - Im Zeitraum vom 02.03.2024, 18:00 Uhr, bis zum 04.03.2024, 09:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Alleestraße. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über ein angrenzendes Geschäft in die Räume des Juweliers. Der oder die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck. Riegel vor! Schützen Sie Ihr Eigentum vor Dieben. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell