Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsätze im LK Gotha und Ilm- Kreis

LPI Gotha (ots)

LPI Gotha Heute kam es in der LPI Gotha zu mehreren Polizeieinsätzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen in einem Gymnasium in Neudietendorf, in einer Schule in Ilmenau und in einem Busunternehmen in Grabsleben anonyme inhaltsgleiche Droh-Schreiben per E-Mail ein. Die Polizei leitete unverzüglich entsprechende Einsatzmaßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage ein. Die Schulgebäude wurden geräumt, eine Absuche der Räumlichkeiten sowie der im öffentlichen Fahrbetrieb befindlichen Omnibusse des betroffenen Unternehmens wurden polizeilich überprüft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vor. Es kommt derzeit zu keinen Einschränkungen für die Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Gotha mehr. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und steht in enger Verbindung mit der LPI Erfurt. (ah)

