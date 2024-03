POL-W: W Raub in Elberfeld - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - In den Mittagsstunden des 28.02.2024 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Menzelstraße. Der oder die Täter stahlen Gold und Bargeld. In eine Wohnung an der Straße Zur Wolfskuhle brachen Straftäter am 28.02.2024 im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 21:05 Uhr ein. Sie entwendeten Bargeld. Am 28.02.2024 kam es an der Engelshöhe zwischen 13:00 Uhr und 22:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach ...

mehr