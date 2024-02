POL-W: W - Rücknahme der Vermisstensuche nach Manfred S.

Wuppertal (ots) - Seit Heute Morgen (28.02.2024, 09:15 Uhr) wird der 84-jährige Manfred S. vermisst. Er wurde letztmalig an seiner Wohnanschrift in einem Seniorenheim an der Meckelstraße in Barmen gesehen. Manfred S. ist 174 cm groß und hat kurze, graue Haare. Er ist vermutlich mit einer graubraunen Cordhose mit Hosenträgern, einer hellbeigen Jacke und braunen ...

