Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Achsenlaser aus Rohbau gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße;

Tatzeit: 22.11.2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr;

Den Tätern reichten nur wenige Minuten: Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Bocholt. Die Diebe ließen in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr mehrere Achsenlaser von einem Rohbau an der Hohenzollernstraße mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

