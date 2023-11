Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomaten gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße;

Tatzeit: 23.11.2023, 01.00 Uhr;

Mit einer Sprengung haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Gegen 01.00 Uhr schreckte der Knall Anwohner im Bereich des Tatorts an der Eintrachtstraße auf. Zeugen beobachteten mehrere dunkel gekleidete Personen, die sich in Richtung Schwartzstraße entfernten. Einer davon war mit einem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs. Angaben zu einer möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell