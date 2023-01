Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet

Gummersbach (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Gummersbach ist am Dienstagabend (3. Januar) auf der Mühlenstraße mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 44-Jährige fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Verletzt wurde niemand. Gegen 18.40 Uhr war der 44-Jährige mit seinem VW gegen den Citroen eines 57-Jährigen aus Marienheide geraten. Der Citroen-Fahrer bremste aufgrund der Kollision ab. In Folge dessen fuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Gummersbach auf den Citroen auf. Der 44-Jährige hielt nach dem Zusammenstoß zunächst an einer Bushaltestelle, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos, sodass die Polizei den Fahrer und das Unfallauto an dessen Anschrift antreffen konnte. Nachdem ein Alkoholvortest bei dem Mann einen Wert von 1,5 Promille anzeigte, musste dieser sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

