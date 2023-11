Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Melaniastraße; Tatzeit: 22.11.2023, zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr; Eine Geldbörse gestohlen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch aus einem Wohnhaus in Ahaus-Wüllen. Der Täter hatte sich zuvor auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude an der Melaniastraße verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt ...

