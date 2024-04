Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf nach Tumult in Regionalbahn

Bautzen, Bischofswerda, Dresden (ots)

15.04.2024 / 20:00 - 21:00 Uhr / Bautzen, Bischofswerda, Dresden

Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen eine Gruppe von 20 bis 30 Personen, dem politisch rechten Spektrum zugeordnet werden können und am Abend des 15. April 2024 in der Regionalbahn von Bautzen nach Dresden politisch motivierte Aufkleber im Zuginneren angebracht sowie Bahnreisende bedrängt und geschubst haben.

In Bischofswerda stiegen um 20:25 Uhr drei Bahnreisende zu, die dem politisch linken Spektrum zugeordnet werden können, und während der Fahrt von der Gruppe bedrängt wurden. Sie wurden mit Aufklebern beklebt und beleidigt. Die drei Personen flüchteten zunächst in die Toilette und schließlich um 20:55 Uhr am Bahnhaltepunkt Dresden Industriegelände aus dem Zug. Die Gruppe stieg dann in Neustadt und am Hauptbahnhof aus. Am vergangenen Sonntag fand in Bautzen eine Demonstrationsveranstaltung statt. Ob die Gruppe daran teilgenommen hat, kann vermutet werden.

Bahnreisende, die Angaben zum Sachverhalt machen können, und die drei bedrängten Personen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell