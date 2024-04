Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter in Haft

Bischofswerda (ots)

12.04.2024 / 08:00 Uhr / Bischofswerda

Ein 27-jähriger Bahnreisender wurde am 12. April 2024 auf der Strecke Bautzen - Bischofswerda durch Bundespolizisten verhaftet, weil er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Der 27-jährige Pole wurde gegen 08:00 Uhr im Zug kontrolliert. Die Beamten stießen hierbei auf Strafvollstreckungsbefehle der Amtsgerichte Dresden und Frankfurt am Main. Demnach war der Mann wegen Diebstahls und wegen des besonders schweren Diebstahls zu hohen Geldstrafen verurteilt worden. Da er aber die offene Gesamtsumme inklusive Gerichtskosten in Höhe von 5.841,06 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Bautzen eingeliefert. Hier muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 110 Tagen verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell